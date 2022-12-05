İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır'ın asgari ücret hesabı olay! Geçen yıl 871 lira bu yıl 1.648 lira

İYİ Pati Milletvekili Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile asgari ücretli aile olarak market alışverişine çıktı. Geçen yıl Kasım'da aynı ürünlere 841 lira ödeyen Dikbayır çifti bu Kasım'da aynı ürünlere gramajları azaltılmasına rağmen bin 648 lira ödedi. Ümit Dikbayır, TÜİK yöneticilerini "Vebali boynunuza" diye uyardı...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, 5 bin 500 TL asgari ücretle geçinen bir ailenin yaşam koşullarını canlandırdığı videolara devam ediyor. Dikbayır çiftinin 2021 Kasım'ında aldığı ürünlerin aynısı bu yıl iki katından fazla para ödemek zorunda kaldı. Dikbayır çiftinin aldığı ürünlerin birçoğunun gramajları da geçen yıla göre daha düşüktü...

Bir yılda yüzde 100 zamlandı!

29 Kasım 2022'de alışverişe çıkan çift, asgari ücretli dört kişilik bir ailenin yalnızca zorunlu market ve pazar ihtiyaçlarını satın aldı. Sepet 1.648 TL tuttu. Dikbayır çifti geçtiğimiz yıl kasım ayında aynı sepete 871 TL ödemişti. Alışveriş sepetinin bir yılda yaklaşık 2 kat arttığı görüldü.

Faturalar, kira, ulaşım derken…

‘Milletin Geçim Derdi’ programının kasım ayı çalışmasını yapan Dikbayır çifti, 5 bin 500 TL asgari ücretin 1700 TL’sini kiraya, 100 TL’sini aidata, 257 TL’sini su faturasına, 255 TL’sini elektrik faturasına, 100 TL’sini internet faturasına, 760 TL’sini doğal gaza, 190 TL’sini telefon faturasına yatırdı. Çocuklarının harçlığı için 350 TL ayıran çift, ulaşıma 350 TL, halk ekmeğe de 255 TL ödedi. Çiftin tüm giderleri 4 bin 317 TL oldu.

Geçen yıl 871 TL, bu yıl 1.648 TL...

Dikbayır ailesi elde kalan parayla alışverişe çıktı. 29 Kasım 2022'de asgari ücretli 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan peynir, zeytin, yumurta, süt, şeker, tuz, biber, çay, ayçiçek yağı, yoğurt, çocuk maması, çocuk bezi, domates, salatalık, kabak, taze fasulye, karnabahar, makarna, ekmek, tuvalet kağıdı, bulgur, pirinç, mercimek, üzüm ve elma gibi aynı ürünleri satın aldı. Bu sepet 1648 TL tuttu. Aynı ürünler geçen yıl kasım ayında 871 TL tutmuştu.