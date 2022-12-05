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Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı! Sabah namazında siftah yok...

Yaz saati uygulamasının sabit kalmasıyla ilgili tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Sabah namazının iyice karanlıkta kılınmaya başlandığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, " Camiye gelen kalmadı ki. Bir de gece karanlıkta koyuyor. Sabah namazına siftah yok" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın camilerle ilişkin başka bir eleştirisi ise olay olacak...

Yaz saati uygulaması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sabahın köründe paylaştığı video ile tekrar gündeme geldi. O tartışmalar sürerken, Cübbeli Ahmet Hoca'dan da Diyanet'e ve yaz  saati uygulamasın eleştiri geldi. "Kürtaj cinayet sayılır mı" başlıklı bir video yayınlayan Cübbeli Ahmet Hoca'nın Diyanet üzerinden camilere ve dolaylı olarak yaz saati uygulamasına tepkisi dikkat çekti. 

Eskiden bebekler camilere bırakılırdı

Kürtajın aynen dünyaya gelmiş çocuğu öldürmek gibi büyük bir günah ve cinayet olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, camiler üzerinden Diyanet'e yüklendi. Eskiden bebeklerin anne babaları tarafından cami bahçelerine terkedildiğini hatırlatan Cübbeli Hoca, "Eskiden çocuğu niye camiye bırakırlardı. Namaza gelen giden var biri gelirde alır diye. Namaza gelen merhametli olur da alır diye bırakılırdı" deyip şöyle devam etti:

Sabah namazında siftah yok çünkü...

"Ama artık git tiyatroya bırak sinemaya bırak oraya daha çok giden var. Çünkü neden… Camiye gelen kalmadı ki. Bir de gece karanlıkta koyuyor. Sabah namazına siftah yok. Cami de cemaat yok ki. Müezzin gelirse imam gelmiyor. İmam gelirse müezzin gelmiyor. Cami cemaat bitti o işler.”

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