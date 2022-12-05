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Bursa'da gökyüzünde 380 bin voltla gelen ölüm! Burcu Sağlam'ın feci sonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA’da geçtiğmiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı çevrim santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. Düşen uçağın doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü.

Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kemara görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeşe bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

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