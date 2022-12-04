BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
POLİTİKA

Selvi Kılıçdaroğlu ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuyurken uyuya kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısında ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuşurken uyuyakaldı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin vizyon belgesini açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında ilginç görüntüler yansıdı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in ABD'den zoom ile bağlantı yaparak katıldığı 40 dakikalık konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüldü.  

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şehit askerlerin vasiyetleri yürekleri dağladı tüm kıyafetlerimi yoksullara verim fakirlik nedir bilirim
Şehit askerlerin vasiyetleri yürekleri dağladı tüm kıyafetlerimi yoksullara verim fakirlik nedir bilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam Ezelden' düeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam Ezelden' düeti
CHP'nin yeni vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu! İşte o anlar...
CHP'nin yeni vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu! İşte o anlar...
Yunanistan'dan büyük tahrik! Rodos adasında askeri tatbikat yaptılar! Rodos'ta silah yasak ama...
Yunanistan'dan büyük tahrik! Rodos adasında askeri tatbikat yaptılar! Rodos'ta silah yasak ama...
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma ayakları yerden kesti: "Zor tutuyoruz"
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma ayakları yerden kesti: "Zor tutuyoruz"
Mustafa Sarıgül elinin ayarını kaçırdı: Tokat attığı genç kadrajdan çıktı!
Mustafa Sarıgül elinin ayarını kaçırdı: Tokat attığı genç kadrajdan çıktı!
Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine damga vuran görüntü! Sevgilisinin yüz ifadesi olay oldu
Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine damga vuran görüntü! Sevgilisinin yüz ifadesi olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu sahnede Cem Yılmaz'ı fena bozdu! "Ciddi bir şey anlatıyorum"
Uraz Kaygılaroğlu sahnede Cem Yılmaz'ı fena bozdu! "Ciddi bir şey anlatıyorum"
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Çarpışma anları cep telefonu kamerasında
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Çarpışma anları cep telefonu kamerasında
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı
Canlı yayında yüksek fatura tartışması Barış Yarkadaş faturayı alıp üzerine yürüyünce
Canlı yayında yüksek fatura tartışması Barış Yarkadaş faturayı alıp üzerine yürüyünce
Hakan Ural zincir market yöneticisinin açıklamalarına tepki gösterdi
Hakan Ural zincir market yöneticisinin açıklamalarına tepki gösterdi