Selvi Kılıçdaroğlu ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuyurken uyuya kaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısında ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuşurken uyuyakaldı.
Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin vizyon belgesini açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında ilginç görüntüler yansıdı.
Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in ABD'den zoom ile bağlantı yaparak katıldığı 40 dakikalık konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüldü.