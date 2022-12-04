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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam Ezelden' düeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

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