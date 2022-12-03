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Uraz Kaygılaroğlu sahnede Cem Yılmaz'ı fena bozdu! "Ciddi bir şey anlatıyorum"

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Uraz Kaygılaroğlu sahnede konuşma yaparken ilginç anlar yaşandı. Yakışıklı oyuncu eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten'in geçirdiği ölümlü kazadan sonra zor günler yaşadığını anlatırken sahnede ödülü vermek için bekleyen Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu. İşte sosyal medyada çok konuşulan o olay...

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde Yılın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Kaygılaroğlu ödülünü, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, feci bir kazada yaralanmıştı. Arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan aileden Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya değindi.

Uraz Kaygılaroğlu Cem Yılmaz'dan rahatsız oldu
Uraz Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, o sırada gülümseyen Cem Yılmaz'dan rahatsız oldu.

Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum" sözleriyle Cem Yılmaz'a tepki göstermesi sosyal medyada da gündem oldu.

"Tuhaflıklar yapıyorum"
Ünlü komedyen, bunun üzerine hatasını anlayıp yüzünü tekrar Kaygılaroğlu'na dönerek "Tuhaflıklar yapıyorum" dedi. Konuşmanın sonunda Kaygılaroğlu ve Yılmaz birbirine sarılarak birkaç dakika önce yaşanan soğuk rüzgarları bertaraf etti.

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