BIST 4.954
DOLAR 18,63
EURO 19,54
ALTIN 1.068,47
DÜNYA

Rusya gözdağı verdi yeni füze denemesinde gece gündüze dönüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasından yeni bir füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasında Rus hava ve füze savunma birliklerinin muharebe ekibi tarafından yeni bir füze denemesi yapıldığı bildirildi.

Rus hava savunma sistemi için yapılan füze testinin başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Füzenin belirlenen hedefi istenen isabetle vurduğu kaydedildi. Test edilen füzenin özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Katar'da Mesut Özil posteri Almanları kudurttu! Tribünü birbirine kattılar
Katar'da Mesut Özil posteri Almanları kudurttu! Tribünü birbirine kattılar
Pizzacıda dayak yiyen kadın Little Caesar'tan milyon dolar kazandı dayak ise korkunç
Pizzacıda dayak yiyen kadın Little Caesar'tan milyon dolar kazandı dayak ise korkunç
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Vali'den rahatlatan açıklama geldi
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Vali'den rahatlatan açıklama geldi
Beren Saat ve Kenan Doğulu sahnede aşka geldi! Gözyaşları, bakışmalar ve duygusal konuşma olay oldu
Beren Saat ve Kenan Doğulu sahnede aşka geldi! Gözyaşları, bakışmalar ve duygusal konuşma olay oldu
Yer İstanbul!.. Hırsız Gürcistanlı... Kurban Libyalı! 3 bin dolarlık hırsızlık kamerada
Yer İstanbul!.. Hırsız Gürcistanlı... Kurban Libyalı! 3 bin dolarlık hırsızlık kamerada
Nusret Katar'da şov yaptı! Brezilya Milli Takımı'nı ağırladı, efsane Ronaldo'yu elleriyle besledi!
Nusret Katar'da şov yaptı! Brezilya Milli Takımı'nı ağırladı, efsane Ronaldo'yu elleriyle besledi!
Petrol içilmiyor! Cezayir'de su ararken petrol bulan grup kahroldu
Petrol içilmiyor! Cezayir'de su ararken petrol bulan grup kahroldu
Konya'da taksicilere saldırı anı kamerada! Fırça, paspas, sopa ne varsa alıp vurdular!
Konya'da taksicilere saldırı anı kamerada! Fırça, paspas, sopa ne varsa alıp vurdular!
Bursa'da uçak kazası! Kokpitten çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçak kazası! Kokpitten çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
Yok böyle bir dolandırıcılık! 3 aracı birleştirip 7 milyon liralık Audi A8 Long yapıp sattı
Yok böyle bir dolandırıcılık! 3 aracı birleştirip 7 milyon liralık Audi A8 Long yapıp sattı
Sakızla Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı Kenan İmirzalıoğlu fena laf soktu işte o diyalog
Sakızla Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı Kenan İmirzalıoğlu fena laf soktu işte o diyalog
Ünlü oyuncu Melis Sezen hem dansı hem de kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü oyuncu Melis Sezen hem dansı hem de kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu