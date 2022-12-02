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DÜNYA

Pizzacıda dayak yiyen kadın Little Caesar'tan milyon dolar kazandı dayak ise korkunç

ABD'de Little Caesar pizzacısında dayak yiyen kadın milyon kazandı. Olay bir pizza restorantında yaşanmıştı. 22 yaşındaki Emily Broadwater, 25 yaşındaki Brittany Kennedy'den korkunç bir dayak yemişti. Dünya medyasına düşen o dayak olayında mahkeme kadını zengin etti.

AMERİKA'daki olay Georgia'daki Little Caesars pizzacısında yaşanmıştı. 25 yaşındaki Brittany Kennedy, altındaki sandalyeyi çeken 22 yaşındaki Emily Broadwater'i evire çevire pizzacıda dövmüştü. Sosyal medyaya düşen video viral olurken, dayağı yiyen kadın açtığı dava ile zengin oldu. 

Saçından tutup feci şekilde dövmüştü

Olaya tanık olanlar tarafından çekilen videoda Brittany Kennedy, 22 yaşındaki Emily Broadwater'i saçından tutup yere yapıştırmış ve defalarca yumruklamıştı. 

Saçından sürüyüp

Pizzacıda hiç kimsenin dayak yiyen kadını kurtarmaya çalışmaması eleştiri konusu olmuştu. Dayak atan kadın, yerde sürüklediği kadını kapıdan dışarı atmıştı.

Mahkeme milyon dolar verdi

Brittany Kennedy ile Emily Broadwater arasındaki bu vahşi kavga mahkemeye taşındı ve yargı tazminata hükmetti. Dayağı atan Brittany Kennedy isimli kadın 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Dayağı yiyen Emily Broadwater ise Little Caesar pizza şirketinden 6 milyon tazminat kazandı. 

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