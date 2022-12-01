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OTOMOBİL

Türk işi sahtekarlık! 3 aracı birleştirip 7 milyon liralık Audi A8 Long otomobil yapıp sattı

Ekspertiz raporuna bakarak 7 milyon lira fiyatı olan Audi A8 Long model lüks araç alan adam, lüks aracın aslında tek araba değil 3 farklı otomobilin birleştirilmesiyle yapıldığını öğrenince şoka girdi... Aracın sıfırının fiyatı 9.3 milyon liranın üzerinde...

Audi A8 L’yi gören otomobil experi şoke oldu. Sahibi 7 milyonluk Audi marka aracını expertiz için götürünce büyük sahtekarlık ortaya çıktı. 3 arabanın birleşmesiyle oluşturan lüks araç hayretler içinde bıraktı. 3 aracı birleştirerek tek araç yapan ustanın kaybolan çorabı bile araç parçalarının içinden çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoda ekspertizin anlattıkları izleyenleri şoke etti. İşte anlatılanlar...

- Aracımız A8 Long. Ustamız 3 arabadan bir araba yapmış. Ustam Allah razı olsun, kaybolan çorabını da bulduk, için rahat olsun çorabın emin ellerde. 

- Bu arabanın Bartın'da ekspertiz raporu hazırlanmış ve 'değişeni yok' diye bize geldi. Sadece boyanan ve söküp takılan parçaları yazılmış ekspertiz raporuna. 

- Servis değerinde söküp inceledik. Aracımız A8 Long, üç arabayı birleştirip bir araba yapmışlar. Birincisi ön kupayı keserek başka bir aracın ön kupasıyla değiştirmişler. Birleştirilen yerlerde renk dahi farklı...

- Aracın arka kupa kısmını da başka bir araçtan almışlar ve kaynakla birleştirmişler. Yani üç arabayı birleştirip tek araba yapmışlar...

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