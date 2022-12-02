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Samsun Limanı'nda patlama oldu! Vali'den rahatlatan açıklama geldi

Son dakika haberine göre Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alınırken, Vali Zülkif Dağlı'dan rahatlatan açıklama geldi...

Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek, çevredeki diğer tanklara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldiğini anlatarak, çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü, yaralı bulunmadığını kaydetti.

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