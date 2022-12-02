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DÜNYA

Petrol içilmiyor! Cezayir'de su ararken petrol bulan grup kahroldu

CEZAYİR'de çölde su arayan bir grup, kumdan petrol çıkınca yıkıldı. Ülke petrol zengini ama su fakiri..

Yer altı zenginliklerine sahip ülkeler arasında yer alan Cezayir'de, nereye kazma atsan petrol fışkırıyor..

Petrol buldular

Cezayir'de bir grup, çölün ortasında su ararken, petrol buldu. Topraktan su yerine petrol fışkırması ise grubun tepkisine neden oldu.

Su çıkmadı diye üzüldüler

Grup, petrol buldukları için sevinmek yerine su bulamadıkları için üzüldü. Petrolün fışkırdığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan grubun videosu, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Cezayir, zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasında yer alıyor

Cezayir'de 12, 2 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi, 159,1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor.

Ülkenin elindeki enerji rezervlerinin mevcut değeri 3,4 trilyon dolar değerinde.

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