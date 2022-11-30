Bakanlık görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: PKK’lı teröristlerin inlerine böyle girildi!

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Türk askerinin PKK'lı teröristlerin mağaralarını vurduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Terör belasını ülkeden ve sınırlarından temizlemek üzere harekete geçen Mehmetçik, canı uğruna mücadele veriyor.

Her geçen gün harekatlarına bir yenisini ekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlerin mezarlarını kazıyor.

İnlerine girildi

Milli Savunma Bakanlığı bu kez, askerlerin Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde terör inlerine girdiği anları paylaştı.

Kahraman askerlerin bu görüntüleri, Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'a bir cevap niteliğinde oldu.

"Komandolarımız teröristlerin inlerine işte böyle giriyor"

Bakanlık, görüntüleri, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" ifadeleriyle paylaştı.