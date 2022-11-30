AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde AK Parti’li Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'in diğer üyelere el hareketi yaptığı görüntüler ortalığı karıştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nin 'Kasım Ayı Meclis Toplantısı' 15. birleşim 3. oturumunda AK Parti'li Metin Akdemirin el hareketi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Akdemir'in bir konu hakkında konuştuğu sırada diğer Meclis üyelerine el hareketi yaptığı anlar yer aldı. Akdemir'in konuştuğu Meclis üyesine "Her işiniz yarım böyle anasını satayım" dedi.

Akdemir, aynı toplantıda Mansur Yavaş ile "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" tartışması yaşanmıştı.