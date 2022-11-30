AK Partili Meclis Üyesi'nden el hareketi ve cinsiyetçi sözler! Ankara'da ortam gerildi
ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde AK Parti’li Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'in diğer üyelere el hareketi yaptığı görüntüler ortalığı karıştırdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nin 'Kasım Ayı Meclis Toplantısı' 15. birleşim 3. oturumunda AK Parti'li Metin Akdemirin el hareketi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Akdemir'in bir konu hakkında konuştuğu sırada diğer Meclis üyelerine el hareketi yaptığı anlar yer aldı. Akdemir'in konuştuğu Meclis üyesine "Her işiniz yarım böyle anasını satayım" dedi.
Akdemir, aynı toplantıda Mansur Yavaş ile "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" tartışması yaşanmıştı.
İBB Meclisi'nde de küfür tartışması yaşanmıştı
Metin Akdemir'in bu görüntüleri geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yaşanan küfür tartışmasını hatırlattı. AKP'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği iddia edilmişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istemişti. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Hançerli’ye küfredilmediğini belirterek yanlış anlamadan dolayı özür dilemişti.