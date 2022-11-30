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GÜNCEL

Köpek bildiğin ağlayarak dertlerini anlatıyor! Bursa'da kampçı ile köpeklerin hali inanılmaz

BURSA'da kampa gittiğinde köpeklerle tanışan hayvanseverin kurduğu ilişki inanılmaz. Köpekler onu gördüğünde bildiğiniz 'ağlayarak' şikayet iletiyorlar.

Son dönemde hayvanlara yapılan muameleler herkesin tepkisini çekmişti. Özellikle Konya'daki vahşet tüyleri diken diken etmişti. Bursa'dan gelen bir görüntü ise insanın içini ısıtıyor.  Bir doğaseverin kamp yapmaya gittiğinde beslediği köpekler, onu gördüğünde ne yapacağını şaşırıyor. Fahri Dönmez’i yalnız bırakmayan köpeklerin gösterdiği sevgi, insanın içini ısıttı.

Kampa gittiğinde tanıştı

Bursa’da bir vatandaşın köpeklerle buluşma anı izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yaklaşık 2-3 sene gittiği kamp alanında beslediği hayvanlarla bağ kuran Fahri Dönmez, onlardan ayrılamaz oldu. Her hafta onlarla bir araya gelmek için çaba sarf eden Dönmez’i gören köpeklerin insanın yüreğini ısıtan halleri duygulandırdı.

Köpekler beni görünce...

Onlara 'sokak köpeği' denmemesi gerektiğini belirten Fahri Dönmez, “Bizler hafta sonu kamp yapmaya gittiğimizde bu köpeklerle tanıştık. Daha sonra aralıklarla gitmeye çalışıyoruz. Beni gördüklerinde artık farklı tepkiler veriyorlar. Biz kendimize bir şeyler alırken, onlara da alırız. Onlarla doğayı paylaştık. Hayvanları ne kadar kafeslerin içerisine alırsak, onları kendimizden soyutlarsak o kadar hırçınlaşır. İnsan bile kapalı bir yerde kaldığında daha yabani olabiliyor” dedi.

Köpekleri 3 gün görmesem özlüyorum

Barınakların insanların piknik yaptığı yerin yakınların olması gerektiğini belirten Dönmez, “Çünkü insanlar piknik yaptıktan sonra kalan yemeklerini onlara verebilir. Onlarla yakın iletişime geçebilir. Konya’da geçtiğimiz gün yaşanan olay çok kötü. Böyle görüntülerin yaşanmaması gerekiyor. Bugüne kadar benim hiç köpeğim olmadı. Ama onlarla çok sıkı bağ kurdum ve onların yanına 2 -3 gün gitmediğimde özler oldum” şeklinde konuştu.

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