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DÜNYA

Güzeli elektrik çarptı! Mikrofona dokunduğu anda podyumda çığlıklarla dört döndü

MEKSİKA’daki güzellik yarışmasında bir yarışmacı elektrik şoku yaşadı. Yarışmada ikinci olan Andrea Granados, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılınca podyumda dört döndü. Andrea Granados isimli güzel “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

MEKSİKA Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması’nda ikinci olan Andrea Granados isimli güzel konuşma için podyuma geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. 22 yaşındaki güzel kız mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı ve podyumda dört dönmeye başladı. 

Mikrofondan kurtulamadı

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Andrea Granados sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir kaç dakika sonra kendine geldi.

Resmen şarj oldum

Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea Granados, yaşadıklarını espriyle geçiştirdi. Andrea Granados, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

Elektrik elini yaktı

Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

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