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Evde çalınır diye korktu 220 bin liralık altın ve 165 bin lira nakiti pazarda çaldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ADANA'da pazar alışverişine çıkan kadın altın ve paralarını çaldırdı. Kadının çantasında altın ve nakit para vardı. Mini bir serveti çaldıran kadın polise başvurdu. Çantada yaklaşık 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lira bulunuyordu.

ADANA Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Seyhan Aral, biriktirdiği altın ve parayı eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup pazara gitti.
Aral, semt pazarında alışveriş yaptığı esnada bir şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Evde çalarlar diye yanıma aldım

Seyhan Aral, AA muhabirine, "Ev almak için biriktirdiğimiz paramızı, pazara giderken yanıma aldım. Alışveriş yaparken o esnada çantam biri kişi tarafından çalındı." dedi. 

220 bin lira altın 165 bin lira nakit vardı

Aral'ın eşi Enes Aral da emniyete gidip şikayetçi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

-"Eşim, son zamanlarda mahallemizde hırsızlık olaylarının artmasından dolayı biriktirdiğimiz para ve altınları yanına almasının daha güvenilir olduğunu düşünmüş. Alışveriş yaptığı esnada da çanta maalesef çalınmış. Çantada 220 bin lira değerinde altın ve 165 bin lira vardı. Bir an önce o paranın bulunmasını tarafımıza iade edilmesini istiyoruz. Çok kötü durumdayız."​​​​​​​

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