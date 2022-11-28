Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti

ÇİN koronovirüste sıfır politika ile eşi benzeri görülmemiş işlere imza atıyor. Özellikle Uygur Türkleri'nin olduğu bölgelerde insanlara sokak ortasında zorla anal yoldan korona testi yapılmaya başladı. Sokak ortasında polisler tarafından zorla anal Covid_19 testi yapılan kadının çığlıkları her yeri inletti. Çin polisi ise kovid olan evlerin kapılarını mühürlüyor.

ÇİN sıfır covid-19 uygulaması ile herkesi dehşete düşüren işlere imza atıyor. Son alarak Doğu Türkistan bölgesinde yer alan Urumçi şehrinde, kovid karantinası kapsamında bulunan bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Çin genelinde “sıfır vaka” politikalarına karşı protesto başladı.

Sokak ortasında zorla anal test!

Protestocular, Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinde sıfır vaka politikası kapsamında “tam kapanma” uygulaması başladığını öne sürdü. Paylaşılan videolarda, bir kadının sağlık görevlileri tarafından zorla yere yatırıldığı ve zorla anal Covid-19 testi yapıldığı iddia edildi.

Koronalı evlerin kapıları kaynakla kapatılıyor

Çin’de kaydedildiği iddia edilen bir başka görüntüde ise sağlık görevlileri ve polislerin, karantinaya alınan bir apartmanın girişine kaynak yaparak kapıyı mühürlediği öne sürüldü.

Sıfır vaka politikasına tepki büyüyor

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Halkın hareket serbestisini ve günlük yaşamlarını kısıtlayan karantina tedbirleri, temel ihtiyaçlara ve sağlık bakımına erişimde yaşanan sıkıntıların yanında yol açtığı insani felaketler nedeniyle tepki görüyor.