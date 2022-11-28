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İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı

Geçtiğimiz 27 Kasım gece saatlerinde İstanbul Sarıyer Maden Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleşen olayda, bir şahsın sokak köpeğini boğmaya çalışması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde şüpheli şahsın eşkâli belirlenerek yakalama çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içerisinde şüpheli şahıs Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sarıyer Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, “Maden Mahallesi’nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir!" açıklamasında bulundu.

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