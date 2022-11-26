Konya'daki vahşette yeni gelişme! Köpeği kürekle vura vura öldürmüştü: Cani adamın ifadesi ortaya çıktı!

KONYA'daki barınakta köpeği öldürdüğü için tutuklanan Murat B.'nin ifadesine ulaşıldı. Murat B, köpeğin kendisine saldırdığını belirterek, köpek kontrol altına alınsa bile "panikle 2 kez daha kafasına kürekle vurduğunu" söyledi.

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Türkiye, dün Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsıldı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurulan köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etti.

Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç'nin ifadesine ulaşıldı.

Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.

Murat B, "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." beyanında bulundu.

Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli 2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Emine Erdoğan: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altay: Kabul edilemez münferit bir olay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortaya çıkan görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek yaşanan bu vahşi olayın kabul edilemez münferit bir olay olduğunu söyledi.

"Anlaşılan kontrol noktasında eksiklerimiz var diyen" Altay, dersler çıkarıp eksikleri hızla giderreek Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soruşturma başlatıldı, Müdür görevden uzaklaştırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili müdürün de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.