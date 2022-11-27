BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84
MEDYA

Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle doktorların muayene aralığının 5 dakika düşürülmesi Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show'da fena 'ti'ye alındı...

RShow TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür, kamu hastanelerindeki muayene süreleriyle ilgili bir skeç yayınladı. Programda hastaların ve doktorların yaşadığı sorunlar 'Size ayrılan muayenenin sonuna geldik' başlığı altında mizahi bir dille anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürmüştü. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) muayene için en az 20 dakika ayrılmasını öneriyor. Dişhekimliğinde bu süre daha da uzun. Dünya Dişhekimliği Birliği’nin muayene için önerdiği süre 30 dakika.

Skeçte beş dakikada hastaların muayene edilmesinin ‘imkansız’ olduğu anlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
13 yıl önce öldürüldüğü ileri sürülen şahsın cesedi aranıyor
13 yıl önce öldürüldüğü ileri sürülen şahsın cesedi aranıyor
Ümit Özdağ’a Kilis'te 'Suriyeli' tepkisi
Ümit Özdağ’a Kilis'te 'Suriyeli' tepkisi
Görenler gözlerine inanamadı: Köpek hasta güvercinin başında bekledi!
Görenler gözlerine inanamadı: Köpek hasta güvercinin başında bekledi!
35 yolcunun yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı
35 yolcunun yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı
Her gün ziyaretine geliyor: 'Besle kargayı oysun gözünü' Atasözünü boşa çıkaran karga!
Her gün ziyaretine geliyor: 'Besle kargayı oysun gözünü' Atasözünü boşa çıkaran karga!
İzmir'de halı izdihamı
İzmir'de halı izdihamı
Belediyelerde terör soruşturması! Bakan Soylu'dan açıklama
Belediyelerde terör soruşturması! Bakan Soylu'dan açıklama
Dehşete düşüren kavga kamerada: Para vermediler diye bıçak ve kaskla saldırdılar!
Dehşete düşüren kavga kamerada: Para vermediler diye bıçak ve kaskla saldırdılar!
Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı
Kazada ölen ağabeyinin elini bırakmadı
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 kişi yaralandı, olay yerinden kaçtılar!
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 kişi yaralandı, olay yerinden kaçtılar!
Beton mikserinin devrilme anı tesadüfen cep telefonu kamerasında
Beton mikserinin devrilme anı tesadüfen cep telefonu kamerasında
Cübbeli Ahmet Hoca, 'zamlar iyi bir şey' dedi! 'Fahişelere de zam geliyordur herhalde...'
Cübbeli Ahmet Hoca, 'zamlar iyi bir şey' dedi! 'Fahişelere de zam geliyordur herhalde...'