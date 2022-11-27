Güldür Güldür Show'un 'randevu' skeci olay! Size ayrılan muayenenin sonuna geldik

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle doktorların muayene aralığının 5 dakika düşürülmesi Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show'da fena 'ti'ye alındı...

RShow TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür, kamu hastanelerindeki muayene süreleriyle ilgili bir skeç yayınladı. Programda hastaların ve doktorların yaşadığı sorunlar 'Size ayrılan muayenenin sonuna geldik' başlığı altında mizahi bir dille anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürmüştü. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) muayene için en az 20 dakika ayrılmasını öneriyor. Dişhekimliğinde bu süre daha da uzun. Dünya Dişhekimliği Birliği’nin muayene için önerdiği süre 30 dakika.

Skeçte beş dakikada hastaların muayene edilmesinin ‘imkansız’ olduğu anlatıldı.