Cüneyt Özdemir isyan etti! Bu vergi nedir ya! 1 araba alıyorsun 4 araba parası ödüyorsun

Gazeteci Cüneyt Özdemir, otomobillerden alınan yüzde 277 vergiye canlı yayında isyan etti. "Abi yüzde 277 vergi nedir ya" diyen Cüneyt Özdemir, "Bir tane araba alıyorsun birini Diyanet İşleri Başkanı'na, birini müsteşara, birini İçişleri bakanlığına veriyorsun. 4 araba alıp 1 arabaya biniyorsun" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir kendi Youtube kanalında yaptığı canlı yayında otomobil vergilerine isyan etti. "Abi yüzde 277 vergi nedir ya." diyen Cüneyt Özdemir şöyle devam etti: "Bir tane araba alıyorsun birini Diyanet İşleri Başkanı'na, birini müsteşara, birini İçişleri bakanlığına veriyorsun. 4 araba alıp 1 arabaya biniyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim." İşte Cüneyt Özdemir'in o sözleri...

Bir Diyanet'e bir İçişleri bir Tarım bakanına...

"Abi yüzde 277 vergi nedir ya? Yani düşünsene bir tane araba alıyosun, bir tane Diyanet İşleri Başkanı'na hediye ediyorsun, bir tane Tarım Orman Bakanlığı'ndaki müsteşara hediye ediyorsun, bir tane de İçişleri Bakanlığı'na veriyorsun. Dört tane araba alıyorsun birini sen kullanıyorsun."

Böyle saçmalık olabilir mi ya!

"Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu nedir valla, dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey ne gördüm ne duydum, yani benim aklım almıyo, zaten sizin de aklınız almıyor ki, "Araba fiyatlarının düşüceğine inanıyor musunuz?" sorusuna 'İnayoruz' diyenler yüzde 16, 'inanmıyoruz' diyenler 84... Turnusol efektinde bugün böyle bir durum. Vay anasına sayın seyirciler ya."

ÖTV düştü fiyatlar düşecek denmişti...

Son dönemde yapılan ÖTV matrah değişikliği ile sıfır araç fiyatlarında düşüş olacağı gündeme gelmişti. Ancak sıfır araçlarda düşme olmadığı gibi bayilerde araç da bulunamıyor. ÖTV artışı beğenilmeyince ikinci el fiyatları da yükselmeye başladı. Uzmanlar, yakında ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçebileceği tahmininde bulunuyor.