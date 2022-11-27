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POLİTİKA

İYİ Parti milletvekili Feridun Bahşi'den 15 Temmuz darbesiyle ilgili tartışma çıkaracak sözler!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi'ten tepki çeken açıklamalar geldi. Bahşi'nin, 15 Temmuz darbesinin akşam saatlerinde canlı yayında başlamasıyla ilgili sözleri tepki çekti...

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi bir TV programında çıktığı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili yorum yaparken sarfettiği cümleler "FETÖ ağzıyla konuşuyor" yorumlarına neden oldu. Bahşi, 15 Temmuz'da yaşananları küçümsedi. 

Yaşımız 65 oldu, bir sürü darbe gördük

"Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı." diyen İYİ Partili Bahşi, "Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" dedi.

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