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İzmir'de halı izdihamı

İZMİR'de bir halı mağazasında yüzde 70 indirim yapılınca vatandaşlar birbirini ezdi. 2 kişi hastanelik olurken, ortaya görüntüler kameralara böyle yansıdı.

İzmir Buca'daki bir mağaza, halılara yüzde 70 indirim olduğu duyurunca mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar ise halıları satın alabilmek için kısa süreli bir izdihama neden oldu.

Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.

Birkaç kişi yere düştüğü görülen videoda, giriş kapısını zorlayan yüzlerce kişi birbirlerini ezerek indirimli halıları hızlıca satın alıp alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Görevlinin "Herkesin bir tane hakkı var" sözlerine aldırış etmeyen vatandaşlar, mağaza içerisinde etrafa yayıldı.

2 kadın hastaneye kaldırıldı

Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Kargaşa içerisinde 2 kadının fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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