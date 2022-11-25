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5.9 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Nakliye araçlarını böyle sarsmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaralandı 321 bina da hasar aldı. Deprem anına ve sonrasına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde deprem anında yaşan sarsıntı ile nakliye araçlarını sallanması, kaçmaya çalışan çalışanlar ve deprem sonrası iş yerinin dağılması yer alıyor.

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