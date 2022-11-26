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Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 kişi yaralandı, olay yerinden kaçtılar!

BURSA’da bir otomobilin içinde çakmak gazı çeken 3 arkadaş sıkışan gazın patlamasıyla yaralandı. 18 yaşındaki gençler şans eseri hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Şükraniye Mahallesinde bulunan açık otoparkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emirhan U. (18) ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. (18) ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi.

3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinden kaçtılar
Ekipler araç içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Aracın içinde ve dışında çakmak gazını gören polis ekipleri izledikleri güvenlik kameralarında 3 arkadaşın olay yerinden kaçtığını tespit etti. Patlamadan şans eseri kurtulan gençlerin kendi imkanlarıyla bölgedeki hastaneye gittiği öğrenilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirdi.
Öte yandan, polis ekipleri meydana gelen patlamayla ilgili tahkikat başlattı.

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