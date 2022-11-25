Cübbeli Ahmet Hoca, 'zamlar iyi bir şey' dedi! 'Fahişelere de zam geliyordur herhalde...'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlarla ilgili öyle bir savunma yaptı ki duyanların ağızlarını açık bıraktı...

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet yayınında ekonomik sıkıntıyla birlikte içki, kumar ve zinaya da zam geldiğini belirterek "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahı engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı... Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde" dedi.

Zam bu manada iyi bir şey!

Cübbeli Ahmet, Youtube kanalındaki "Haftanın Sohbeti 24 Kasım" başlıklı videoda ekonomik sıkıntıları ve zamlara ilişkin konuştu. “Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada zamlar iyi bir şey” ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca'nın zam savunmasında kullandığı gerekçeler ağızları açık bıraktı...

Fahişelerin fiyatlarına da zam geliyordur

“Ekonominin bozuk olması günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde."

Günahlara bulaşmayı azaltıyor!

"Her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, ‘Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz’ derdi. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey.”