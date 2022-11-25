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Seren Serengil Konya köpek katliamı için saydırdı : Kanı bozuklar Allahınız yok mu sizin

KONYA'daki köpek katliamının görüntüleri herkesi şoka soktu. Bu katliamın Konya Büyükşehir Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezinde olması ise durumun diğer vahim yönüydü. Sunucu Seren Serengil, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne seslendiği video kaydında bildiğiniz saydırdı... Kanı bozuklar dedi, Allah belanızı versin dedi...

KONYA Büyükşehir Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezindeki korkunç görüntüler tüyleri diken diken etti. Konya Büyükşehir Belediyesi 2 kişinin gözaltına alındığını duyururken, köpekleri kürekle vurarak öldüren kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. 

Konya hayvan katliamı sosyal medyada yayılırken Seren Serengil, Instagram hesabından saydırdı. 'Sizin Allahınız yok mu' diyen Seren Serengil, kanı bozuklar bu nasıl rezillik dedi. 

Seren Serengil, şunları da Instagram hesabına not olarak düştü:

-Bütün sanatçı arkadaşlarım dün konyada köpeklerin kafasına vura vura köpekleri can çekişe çekişe öldürdüler bu kansız ahlaksızları ifşa etmerlerse bunun hesabını hep beraber soralım hapis cezasına çarptırılmazlarsa bunun hesabını soralım çocuklarınız var nolur bişeyler yapın bu bir katliamdır bu rezilliktir.. bu kanı
Bozukların hapise atılmasını is istiyoruz

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