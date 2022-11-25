Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı canlı yayında fena kapıştı 20 bin lira alan yoksul mu şimdi?

tv100 ekranlarında tansiyon yükseldi. Ekonominin konuşulduğu bölümde Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı kapıştı. Yarkadaş'ın "Bayat ekmek alıyor insanlar. Gidip yarım ekmek alıyorlar, 200 gram peynir alıyorlar? Nerede bu ekonomi?" sözlerine Yakışıklı "Bahsettiğin şeylerin varlığı bütün topluma sirayet etmiş gibi anlatırsan yanılırsın" diyerek yanıt verdi.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, gazeteci/Yazar Hacı Yakışıklı, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"Size kalırsa şu anda 25, 30 liraydı"

Yarkadaş "Vatandaş faiz indirildiği için korkuyor, gidiyor parasını dolara, euroya yatırıyor. Ya araba alıyor ya da ev alıyor" ifadelerini kullandı. Yakışıklı ise "Size kalırsa şu anda 25, 30 liraydı. Euro 30 lira olacak diyen sensin. Vatandaşı yanıltan sendin. Euro, dolar 25 yıl olacak diyordun olmadı." diyerek yanıt verdi.

"İnsanlar çocuğuna süt alamıyor"

Yarkadaş "Kardeşim hayat pahallığı var, enflasyon yüksek. İnsanlar yaşayamıyor. İnsanlar çocuğuna süt alamıyor. Bayat ekmek satılan fırın gördün mü sen? Bayat ekmek alıyor insanlar. Gidip yarım ekmek alıyorlar, 200 gram peynir alıyorlar? Nerede bu ekonomi?" diyerek sözlerini sürdürdü.

"20 bin lira alan yoksul mu şimdi?"

Yakışıklı "Bahsettiğin şeylerin varlığı bütün topluma sirayet etmiş gibi anlatırsan yanılırsın. 20 bin yoksulluk sınırı diyor. 20 bin lira alan yoksul mu şimdi? Senin hiçbir şeyden haberin yok." şeklinde yanıt verdi.