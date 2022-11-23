NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi. NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandığı anlar böyle görüntülendi.
Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.
Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Deprem İstanbul'da da hissedildi. Sarıyer Maslak'ta bulunan NTV stüdyolarında haber sunan NTV spikeri de depreme yakalandı.
Depremin bir ara şiddetlenmesiyle birlikte spikerin ses tonu da yükselirken, soğukkanlılığını koruduğu görüldü.