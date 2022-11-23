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Düzce depremi Zonguldak'ı vurdu! Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem şiddeti bebek odasında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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