Düzce'deki depremden acı haber geldi! 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DÜZCE'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, deprem nedeniyle panik ve korkuya kapılmasıyla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 10.6 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Düzce başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depreme ilişkin son durumu aktardı. Koca, "Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir." dedi.

Yaşlı kadın kalp krizinden öldü

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel’in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.