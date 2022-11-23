BIST 4.781
DOLAR 18,62
EURO 19,24
ALTIN 1.038,29
HABER /  GÜNCEL

Düzce'deki depremden acı haber geldi! 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Düzce'deki depremden acı haber geldi! 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DÜZCE'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, deprem nedeniyle panik ve korkuya kapılmasıyla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abone ol

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 10.6 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Düzce başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depreme ilişkin son durumu aktardı. Koca, "Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir." dedi.

Yaşlı kadın kalp krizinden öldü

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel’in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce depremi nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi
Düzce depremi nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi
Uzmanlar 'İlk defe gördük' diye açıkladı! Düzce depremi Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Uzmanlar 'İlk defe gördük' diye açıkladı! Düzce depremi Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yarılı var Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yarılı var Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması
Bakan Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması
Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi
Deprem oldu okullar tatil edildi valilikten açıklama geldi
Bakan Soylu'dan depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bilgisi bulunmuyor
Bakan Soylu'dan depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bilgisi bulunmuyor
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da şiddetli hissedildi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da şiddetli hissedildi
Fransa, Avustralya'yı farklı mağlup etti
Fransa, Avustralya'yı farklı mağlup etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'tampon bölge' paylaşımı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'tampon bölge' paylaşımı
Akit yazarından Özlem Zengin için şok ifade: Adam kalmadı mı?
Akit yazarından Özlem Zengin için şok ifade: Adam kalmadı mı?
"Milli Mücadele döneminde Twitter olsaydı" En bomba HDP'nin tweeti
"Milli Mücadele döneminde Twitter olsaydı" En bomba HDP'nin tweeti