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"Milli Mücadele döneminde Twitter olsaydı" En bomba HDP'nin tweeti

"Milli Mücadele döneminde Twitter olsaydı" En bomba HDP'nin tweeti

"Milli Mücadele döneminde Twitter olsaydı atılacak tweetler" akımına HDP'nin Sakarya Meydan Muharebesi zamanında atacağı tweet mizahi bir şekilde canlandırıldı.

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Sosyal medya hesapları, internet ortamında birbirinden farklı akımlar ortaya çıkarabiliyor. Bunlardan birisi de Twitter’da yayınlanan “Milli Mücadele dönemi Tweetleri” adında bir hesap. Söz konusu hesapta Milli Mücadele Dönemi’nde sosyal medya platformu Twitter olsaydı atılacak siyasi tweetler canlandırılıyor.

Atılan örnek tweetlerden bir tanesi ise sosyal medyada gündem oldu. Atılan tweet’te HDP’nin Sakaarya Meydan Muharebesi esnasında var olması durumunda paylaşacağı tweet canlandırıldı.

Tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

“Sakarya Nehri önlerinde devam eden harp ivedilikle durmalıdır. Türk çetelerin demokratik İngiliz-Yunan koalisyonuna karşı yürüttüğü savaş bitmelidir. Kemal Paşa önce Anadolu’daki köylünün karnını doyursun, savaş politikalarıyla halkı uyutmasın. Faşizme, kana, savaşa geçit yok!”

Bununla birlikte HDP’nin Avrupa Temsilciği, geçtiğimiz hafta sonu TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyon sonrasında harekatın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu akım kapsamında paylaşılan birkaç tweet ise şu şekilde:

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