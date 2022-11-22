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Savaş çıkaracaktı! O gazeteci işinden kovuldu

Savaş çıkaracaktı! O gazeteci işinden kovuldu

The Daily Beast’te yer alan habere göre, AP muhabiri James LaPorta, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisine dayanarak “Rus füzesi” kaynaklı olduğunu yazması nedeniyle işinden oldu.

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AP'den, The Hill’e konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Haberlerimizin doğru, adil ve gerçeklere dayalı olmasını sağlamak için anonim kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere, standartlara uyuyor ve uyguluyoruz" ifadesi paylaşıldı.

LaPorta’nın, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinin daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkmış, AP haberi geri çekerek raporların füzenin “Ukrayna tarafından Rus saldırısına karşı savunma amaçlı ateşlenmiş” olabileceğini ortaya koyduğu kaydedilmişti.

Rusya savunma bakanlığı "provokasyon" demişti

Polonya ve NATO tarafından yapılan incelemelerde, düşen füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğu açıklanmıştı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birçok NATO ülkesi, söz konusu füzelerin Rusya tarafından atılmış olabileceği iddiaları üzerine, gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde endişeler dile getirilmişti. Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadesi kullanılmıştı.

Nato olayın kasıtlı olmadığını söylemişti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü" ifadelerine yer vermişti.

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