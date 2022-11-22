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Afrin'de SMO'dan geniş çaplı tatbikat

Afrin'de SMO'dan geniş çaplı tatbikat

Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde 1000 kişilik askeri tatbikat gerçekleştirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha etmek üzere Pençe-Kılıç operasyonunu başlattı.

En az 184 teröristin öldürüldüğü operasyonda, belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Hava harekatının ardından olası bir kara operasyonu sinyalleri de verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte, hava harekatının ardından bir kara operasyonunun da olabileceği söylemişti.

Kara harekatı sinyali sonrası tatbikat yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, karadan da operasyon sinyalini vermesi Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) harekete geçirdi.

SMO, yaklaşık 1000 civarında mensubunun katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Gerçek mermiler kullanıldı

Tatbikat, SMO bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi.

Farklı cinste mühimmatlar da kullanıldı

AA'nın haberine göre; havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.​​​​​​​

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