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KPSS-2022/10 tercih sonuçları açıklandı TC ile sonuç sorgulama

KPSS-2022/10 tercih sonuçları açıklandı TC ile sonuç sorgulama

KPSS 2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM KPSS sonuç duyurusunu online sistem üzerinden erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS 2022/10 sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi. 

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