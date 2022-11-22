Necip Hablemitoğlu iddianamesi çıktı! 'Cinayeti Levent Göktaş suç örgütü işledi'

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 2002 yılında evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu. İddianamede, cinayeti emekli Albay Levent Göktaş suç örgütünün işlediği, emri FETÖ'nün verdiği, tetiği eski Özel kuvvetler Subayı Tarkan Mumcuoğlu'nun çektiği, 'Levent Göktaş Suç Örgütü'nün TSK ile ilişkilendirilemeyeceği anlatıldı... Göktaş'ın Hablemitoğlu'nu MİT müsteşarlığı konusunda kendisine rakip olarak gördüğü için öldürttüğü belirtildi.

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Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu. 364 sayfalık iddianamede, Bulgaristan’da tutuklu bulunan eski Özel Kuvvetçi Albay Levent Göktaş’ın, Hablemitoğlu suikastı için Fethullah Gülen’in sağ kolu Mustafa Özcan ve eski MİT’çi Enver Altaylı tarafından azmettirildiği öne sürülürken, tetiği ise eski Özel Kuvvetçi Tarkan Mumcuoğlu’nun çektiği anlatıldı. Cinayetin Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan 'Mustafa Levent Göktaş suç örgütü' tarafından işlendiğini belirten savcılık, "Levent Göktaş suç örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz" vurgulaması yaptı. Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasının yeniden hızlandırılmasına neden olan Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır’ın bazı ifadeleri ise savcılık tarafından "kurgu ifade" olduğu gerekçesiyle dikkate alınmadı...

Kime ne kadar ceza istendi?

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün yürüttü. Hazırlanan 324 sayfalık iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı hakkında 'Cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari Levent Göktaş için ise 'Kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi. Hablemitoğlu'nun ölümünde tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapsi istendi. MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, cinayete yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamede Serhat Ilıcak, Aydın Köstem, Fikret Emek ve Mehmet Narin de diğer sanıklar arasında yer aldı.

Tetiği yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu çekti

İddianamede tetiği olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma Alay Komutanlığı karargahında İstihbarat Kısım Amiri olan Fikret Emek'in yardımcısı olarak yüzbaşı rütbesi ile görev yapan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun çektiği değerlendirildi.

Tetikçi İhsan Güven itirafı

Kamuoyunda "Dost Tarikatı" diye bilinen oluşumun kurucusu olan, 3 Mayıs 2004'te İstanbul Tuzla'da evinde karısı Sibel Güven ile birlikte öldürülen emekli Binbaşı İhsan Güven'in cinayetine ilişkin de detaylar yer aldı. Savcı Zafer Ergün Mumcuoğlu'nun sorusu üzerine Mumcuoğlu, komutanı Fikret Emek ile Güven'in evine gittiklerini itiraf etti. İddianamede, bu konuda yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelilerce oluşturulan suç örgütünün, İhsan ve Sibel Güven'in öldürülmesi eylemini işleyip işlemedikleri yönünde ayrıca karar verileceği belirtildi.

Gülen, Özcan'ın eylemlerinden de sorumlu

Suikast ile ilgili iddianamede yapılan değerlendirmede, Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde Mustafa Levent Göktaş'ı, Enver Altaylı ve Aydın Köstem üzerinden olaya azmettiren kişinin Mustafa Özcan olduğu, Fetullah Gülen'in ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu olarak Mustafa Özcan'ın tüm eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Levent Göktaş MİT Müsteşarı olmak için...

Olay tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olmak isteyen Mustafa Levent Göktaş'ın bu görev için kendisine engel olarak gördüğü Necip Hablemitoğlu'nu aynı zamanda FETÖ/PDY ile ilgili çalışmalarından rahatsız olan Özcan ve Altaylı'nın azmettirmesi neticesinde öldürme kararı aldığı, bu kararı Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde kendisi ile birlikte hareket eden legal alandan çıkan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte eyleme döktüğü kaydedildi. Tetikçi Mumcuoğlu'nun, Hablemitoğlu'nu ele geçirilemeyen 9 mm çaplı mermi atan tabanca ile başına iki el atış yaparak öldürdüğü belirtildi.

Suikastı Levent Göktaş suç örgütü yaptı

Yapılan soruşturma sonucunda, eylemi gerçekleştiren kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel bir birlikte görev yapıyor olma durumunu kötüye kullanarak, elde ettikleri kamu gücü ile hukuksuz, konusu suç teşkil eden eylemler içerisinde yer alan "silahlı bir suç örgütü" halini aldıkları kaydedildi. Mustafa Levent Göktaş liderliğindeki örgütün amacının adam öldürme şeklinde eylemler icra etmek olduğunun belirtildiği iddianamede şöyle denildi:

TSK ile ilişkilendirilmesi söz konusu değil

"Mustafa Levent Göktaş Silahlı Suç Örgütü Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan şekliyle silahlı bir suç örgütüdür. Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan bu örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz. Şüpheliler TSK içerisinde bulundukları görevleri kötüye kullanarak konusu suç teşkil eden eylemler içerisine girmişlerdir."