Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın izi sürülmeye başlandı. İstanbul'da aranmaya başlayan Göktaş’ın kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da restoranda iki kişi ve bir avukat ile görüştüğü ortaya çıktı.