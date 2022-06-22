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Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

ANKARA'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın bütün planları deşifre oldu. Antalya sokaklarında sırt çantasıyla gezen Göktaş'ın görüntüleri Sabah gazetesinde yayınlandı.

Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş'ın görüntüleri ortaya çıktı.

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Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ikinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Levent Göktaş'ın evi ve ofisine eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Levent Göktaş iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak bulamadı.

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Hablemitoğlu suikastının mimarı Levent Göktaş ifşa oldu! Restoranda bıyıklarını kesip Antalya'ya kaçtı!

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın  izi sürülmeye başlandı. İstanbul'da aranmaya başlayan Göktaş’ın kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da restoranda iki kişi ve bir avukat ile görüştüğü ortaya çıktı.

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