Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırılarına karşı sınır ötesi kara harekatı sinyali verdi. Yusufeli Barajı'nı açılışı töreninde konuşan Erdoğan, teröristler için yolun sonunun geldiğini belirterek, "En kısa sürede tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik artan saldırıları vardı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada kara harekatının sinyalini verdi.

Yusufeli Barajı dünyada 5. sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada ise kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır." dedi.

750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde

Erdoğan, "Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir." diye konuştu.

Yıllık 5 milyar liralık katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum." dedi.

"İhanet edip sonrasında iflah olan yoktur"

Bu toprakların asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kaldığını belirten Erdoğan, "Balkanlardan Kafkaslara kadar uzanan geniş coğrafyada örnekleri görünen ihanetlerin bedelini belki biz de ödedik. Asırlardır bu ülkeye millete ihanet edip sonrasında iflah olan yoktur. Kapanmamış hesaplar olabilir, onların görüleceği günler de gelecektir. İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkamayanların giriştiği eylem olarak görüyorum. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'deki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik." ifadelerine yer verdi.

"Tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek"

Karkamış'taki terör saldırısıyla ilgili Erdoğan, "4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"En kısa sürede kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin.

"Türkiye'yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometreden gelenler bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Birkaç gündür, uçak, top, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin."