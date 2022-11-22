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Sonunda bu da oldu! Ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi

Sonunda bu da oldu! Ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi

Hindistan’ın Guwahati şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Uzun süren bir hastalıktan son vefat eden kız arkadaşıyla evlenen 27 yaşındaki Bitupan Tamuli’nin düğün törenine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde vefat eden sevgilisinin alnından öpen genç adamın bir daha evlenmeyeceğine dair verdiği sözü izleyenleri duygulandırdı.

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Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir paylaşımda 27 yaşındaki Bitupan Tamuli isimli genç bir adam uzun zamandır tedavi gören seviglisi Prathana’nın vefat ettiğini öğrenince ilginç bir düğün törenine imza attı. Prathana’nın alnına ve yanaklarını kırmızı boyayla işaret koyan Tamuli, düğün sırasında hem kendisine hem de sevgilisinin cansız bedenine bir çelenk taktı. Tamuli, ölen kız arkadaşını sonsuza dek hayatında tutma sözü vererek evlilik yeminini tamamladı.

Sosyal medya gündemi

Prathana'nın bir akrabası olan Subhon Bora, 18 Kasım Cumartesi günü hastanede ölümünden birkaç gün önce aniden iyileşemeyecek kadar hastalandığını belirtti. Durumu Tamuli’ye bildirmelerinin sonrasında genç adam hastaneye geldi ve sevgilisiyle vedalaştı. Yürekleri burkan düğün töreninin sosyal medyada paylaşılmasından sonra görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin aşkını gerçek aşk olarak yorumlarken genç adamın yaptığı hareketi ölüye saygısızlık olarak değerlendirenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu romantizmin ötesinde inanılması güç bir fedakarlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten böyle büyük bir aşk yaşamak isterdim” yorumunu ekledi.

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