Bunlar hala bitmemiş! İŞKUR operasyonundan FETÖ'cüler çıktı 80 milyon gitmiş

İŞKUR'da bugün yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Son dakika haberi olarak geçilen İŞKUR operasyonunda gözaltına alınanlar FETÖ'cüler ve DHKP-C terör örgütü mensupları çıktı. İŞKUR'u sahte belgelerle 80 milyon lira zarara uğratmışlar.

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Bu sabah İŞKUR'a yönelik son dakika operasyonu gündeme düştü. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Düzenlenen operasyon ile 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şahsın yurtdışında olduğu, 1 kişinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

FETÖ ve terör örgütü çıktı

Soruşturmaya konu firma yetkilileri ve İŞKUR personellerinden oluşan suç örgütünün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve DHKP-C Silahlı Terör Örgütüyle iltisaklı olduğu ortaya çıktı.

Sahte belgelerle 80 milyon TL...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Şuçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma neticesinde yapılan ihbarlar, elde edilen bilgiler sonrası İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları, bu şekilde 2014- 2018 yılları arası 80 milyon TL kamu zararı oluşturdukları ortaya çıktı.

Telefonları dinlendi

Kurum müfettişinin de incelemesi sonucu düzenlenen raporda, ihalelerdeki usulsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği belirlendi. Soruşturma neticesinde iletişimin dinlenmesi tedbiri sonrası bir kısım şüpheliler tarafından aynı doğrultuda rüşvet suçunun işlendiğini gösterir tape kayıtları belirlendi.

Alınan tanık ve müşteki beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri ortaya çıktı.

21'i İŞKUR'da çalışıyor

24 ayrı suç eylemine katılan 58 şüpheliden 21'inin İŞKUR personeli, 17'sinin şirket/firma yetkilisi, 13'ünün sahte kursiyer, 7'sinin usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olarak eylemelerde yer aldıkları anlaşıldı. Bu çerçevede 58 şüphelinin yakalanmasına ve suç delillerinin ele geçmesine yönelik bugün 10 ilde eş zamanlı adreslerinde arama yapılması için Sulh Ceza Hakimliği'nden kararlar alındı. Düzenlenen operasyon ile 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şahsın yurtdışında olduğu, 1 kişinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.