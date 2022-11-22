BIST 4.692
DOLAR 18,63
EURO 19,16
ALTIN 1.046,15
HABER /  GÜNCEL

Elon Musk rakam verdi! Twitter'dan büyük rekor

Elon Musk rakam verdi! Twitter'dan büyük rekor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını ve bu rakamın rekor olduğunu açıkladı.

Abone ol

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'daki günlük aktif kullanıcı sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

Geçen haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekora ulaştığını belirtti.

Böylelikle Twitter'daki toplam aktif kullanıcı sayısını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259.4 milyona çıktı.

Hesabından verilere ilişkin grafik paylaşan Musk, platformdaki günlük aktif kullanıcıların şirketi satın almasından bu yana artış gördüğüne işaret etti. Ekim başında 250.5 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı, 20 Kasım'da 259 milyona ulaştı.

Musk, "Twitter, içerik oluşturucular daha yüksek bedelle iyi video sunduğunda bakalım ne olacak" dedi. Yazılı içerik için de iyileştirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi kasımda yüzde arttı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi kasımda yüzde arttı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Erdoğan resmini makamından indirdi! İmam Hatip ve İlahiyat mezunu
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Erdoğan resmini makamından indirdi! İmam Hatip ve İlahiyat mezunu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı! İfadesindeki ilginç detay
3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı! İfadesindeki ilginç detay
CHP'den o il başkanlarına 'hemen istifa edin' talimatı!
CHP'den o il başkanlarına 'hemen istifa edin' talimatı!
Devlet Bahçeli'den bomba Sisi ve Esad çıkışı! Sisi doğru adım Beşar Esad'la da görüşülmeli
Devlet Bahçeli'den bomba Sisi ve Esad çıkışı! Sisi doğru adım Beşar Esad'la da görüşülmeli
Karın ağrısı için hastaneye gitti karnından çıkanlar dumur etti! Gören kalakaldı
Karın ağrısı için hastaneye gitti karnından çıkanlar dumur etti! Gören kalakaldı
22 Kasım altın fiyatlarına bakın! Düşüş sürüyor mu gram altın...
22 Kasım altın fiyatlarına bakın! Düşüş sürüyor mu gram altın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak! Yusufeli Barajı hizmete giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak! Yusufeli Barajı hizmete giriyor
Necip Hablemitoğlu cinayeti sanığı Levent Göktaş, Hasköy'de ev hapsinde kalacak!
Necip Hablemitoğlu cinayeti sanığı Levent Göktaş, Hasköy'de ev hapsinde kalacak!
İstiklal Caddesi bombacısının ikinci hedefi Fatih Camisi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'sızma'ya kızdı
İstiklal Caddesi bombacısının ikinci hedefi Fatih Camisi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'sızma'ya kızdı