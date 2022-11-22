Elon Musk rakam verdi! Twitter'dan büyük rekor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını ve bu rakamın rekor olduğunu açıkladı.

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'daki günlük aktif kullanıcı sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

Geçen haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekora ulaştığını belirtti.

Böylelikle Twitter'daki toplam aktif kullanıcı sayısını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259.4 milyona çıktı.

Hesabından verilere ilişkin grafik paylaşan Musk, platformdaki günlük aktif kullanıcıların şirketi satın almasından bu yana artış gördüğüne işaret etti. Ekim başında 250.5 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı, 20 Kasım'da 259 milyona ulaştı.

Musk, "Twitter, içerik oluşturucular daha yüksek bedelle iyi video sunduğunda bakalım ne olacak" dedi. Yazılı içerik için de iyileştirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.