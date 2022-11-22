Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak! Yusufeli Barajı hizmete giriyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı bugün hizmete giriyor. Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı sağlaması beklenen barajın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak.

275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'de birinci, dünyada beşinci olacak Yusufeli Barajı hizmete giriyor.





İnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 558 megavat kurulu gücüyle ekonomiye yılda 4,1 milyar liralık katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.