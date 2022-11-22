TIR'a çarpan otomobil paramparça oldu! Korkunç kazada bir aile yok oldu

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobil paramparça oldu. Feci kazada yola savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Korkunç kaza, Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 Mercedes marka tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı.

Paramparça oldu

Otomobil adeta parçalanırken, sürücü Mustafa Demir ve Hatice Demir ile Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin Rize'den İstanbul'a gittiği öğrenildi. Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.