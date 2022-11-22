BIST 4.640
DOLAR 18,63
EURO 19,10
ALTIN 1.043,43
HABER /  GÜNCEL

TIR'a çarpan otomobil paramparça oldu! Korkunç kazada bir aile yok oldu

TIR'a çarpan otomobil paramparça oldu! Korkunç kazada bir aile yok oldu

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobil paramparça oldu. Feci kazada yola savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç kaza, Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 Mercedes marka tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı.

Paramparça oldu

Otomobil adeta parçalanırken, sürücü Mustafa Demir ve Hatice Demir ile Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin Rize'den İstanbul'a gittiği öğrenildi. Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı
Kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili önemli açıklama
İstanbul'da yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili önemli açıklama
Bakan Koca 'Mekanı cennet olsun' dedi kötü haberi verdi
Bakan Koca 'Mekanı cennet olsun' dedi kötü haberi verdi
Oyuncu Naz Elmas hakkında çarpıcı iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!
Oyuncu Naz Elmas hakkında çarpıcı iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
NATO'ya üyelik için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten Pençe-Kılıç açıklaması
NATO'ya üyelik için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten Pençe-Kılıç açıklaması
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar
ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar
Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı
Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi