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İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İŞKUR genel müdürlüğünde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yapan 58 kişinin evinde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan ihbarlar ve elde edilen bilgiler sonrası; İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları, bu şekilde 2014-2018 yılları arasında kurumun 20 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

İşkur Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağlayan 21, İşkur personeli, 17 şirket/firma yetkilisi, 13 sahte kursiyer, 7'si usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olmak üzere 58 kişinin evinde arama yapıldı. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

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