BIST 4.570
DOLAR 18,63
EURO 19,11
ALTIN 1.045,09
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...

Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...

2023 seçimlerine gidilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturması yeniden hareketlendi. Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan FETÖ soruşturma dosyasına dosyaya tanık ve gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatmıştı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.

Bunun üzerine Meral Akşener, hakkındaki FETÖ soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Milletvekili dokunulmazlığı olmadığını belirten Akşener, "Soruşturma dosyasıyla ilgili ivedi olarak ifademe başvurulmasını talep ediyorum" dedi. Ancak o günden bu yana Akşener'in ifadesine başvurulmadı. 

 Dosyaya yeni tanık ve gizli tanıklar eklendi

İYİ Parti grubu tarafından FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması talebiyle Meclis’e verilen araştırma önergesi ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bir genel başkan hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu süreçte Akşener ifade için henüz çağırılmazken dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.

Avukatı: Ne istiyorlarsa yapsınlar...

İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz halktv.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Üst düzey AK Partili isim açıkladı! Bazı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilebilir
Üst düzey AK Partili isim açıkladı! Bazı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilebilir
Evli savcı saplantılı aşık oldu kadın savcıya dehşeti yaşattı! ''Neden başını örttün sen çok güzelsin...'
Evli savcı saplantılı aşık oldu kadın savcıya dehşeti yaşattı! ''Neden başını örttün sen çok güzelsin...'
Tapu telefon bilgileri beyanı e devlet linki! E devlette kayıtlı telefonu da böyle değiştirin
Tapu telefon bilgileri beyanı e devlet linki! E devlette kayıtlı telefonu da böyle değiştirin
Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ve Galler yenişemedi
Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ve Galler yenişemedi
Lütfü Savaş'tan adaylık göndermesi: Kazanmaya alışkın insanlar kazanır
Lütfü Savaş'tan adaylık göndermesi: Kazanmaya alışkın insanlar kazanır
NATO'dan Türkiye açıklaması! İki ülkeye net mesaj
NATO'dan Türkiye açıklaması! İki ülkeye net mesaj
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi
Kesin yöntem kombiye bunu yapın doğal gaz faturası düşecek
Kesin yöntem kombiye bunu yapın doğal gaz faturası düşecek