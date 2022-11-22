Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...

2023 seçimlerine gidilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturması yeniden hareketlendi. Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan FETÖ soruşturma dosyasına dosyaya tanık ve gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatmıştı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.

Bunun üzerine Meral Akşener, hakkındaki FETÖ soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Milletvekili dokunulmazlığı olmadığını belirten Akşener, "Soruşturma dosyasıyla ilgili ivedi olarak ifademe başvurulmasını talep ediyorum" dedi. Ancak o günden bu yana Akşener'in ifadesine başvurulmadı.

Dosyaya yeni tanık ve gizli tanıklar eklendi

İYİ Parti grubu tarafından FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması talebiyle Meclis’e verilen araştırma önergesi ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bir genel başkan hakkında soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu süreçte Akşener ifade için henüz çağırılmazken dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.

Avukatı: Ne istiyorlarsa yapsınlar...

İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz halktv.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.