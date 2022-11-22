Tapu telefon bilgileri beyanı e devlet linki! E devlette kayıtlı telefonu da böyle değiştirin

E-Devlet’te yer alan tapu telefon beyanı bilgilerinizi güncellemek çok kolay. Tapu telefon bilgilerini kaydettiğiniz taktirde dolandırıcılığın önüne geçebilirsiniz. Tapu da cep telefonu kayıtlı olmayan bir çok kişi dolandıcılık mağduru. Haberiniz olmadan eviniz satılabilir.

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Tapu dolandıcılığı kurbanı olmak istemiyorsanız e devlet sistemine girip tapu telefon beyanını doldurun. Bu sayede haberiniz olmadan tapuda adınıza bir işlem yapıldığında ya da evinizi haberiniz bile olmadan satılmaya çalışıldığında anında haberdar olursunuz. Peki tapu telefon bilgilerini e devlette nasıl nereden güncelleyeceğim diyorsanız sizin için detaylı olarak sıraladık.

Öncelikle yukardaki tapu telefon beyanı linkine tıklayın. TC numaranız ve şifrenizle e devlete giriş yapın. E- Devlet kimlik doğrulama adımını geçtiğiniz anda doğrudan tapu telefon beyanı doğrulama hesabına gitmiş olacaksınız. Burada yapmanız gereken çok basit. Telefon numaranız kayıtlı değil ibaresi çıktıysa numaranızı kaydedip 'doğrulama kodu gönder' kısmına tıklayın. Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu e devletteki tapu kısmında girdiğinizde cep telefonunuz kaydedilmiş olacak.

e devlet mobilde tapu telefon yazın

Yukarda verdiğimiz link yerine doğrudan mobilden e devlete girdiyseniz tapu telefon bilgilerini doğrulamak için arama butonunu kullanın. E devlet uygulamasındaki büyüteç kısmına ‘tapu telefon bilgileri’ yazdığınızda sistemde kayıtlı telefonunuz olduğunu ya da olmadığını göreceksiniz. Yoksa telefon numarası isteyecek o kısmı doldurup doğrulama kodunu girdiğinizde işleminiz tamamlanır.

Tapu cep telefonu değiştirme işlemi

E devlet tapudaki kayıtlı cep telefonunuzu da değiştirebilirsiniz. E devlette daha önceden kayıtlı bir cep telefonunuz varsa aramaya 'tapu telefon' yazdığınızda önünüze kayıtlı numaranız çıkıyor. Hemen yanında ise telefon numarası güncelleme butonu var. Ona tıklayınca mevcut numaranızın yazdığı yere yeni numarayı yazıp güncelle butonuna basın.