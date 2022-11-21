Mehmetçik'in cezalandırma atışlarından dikkat çeken ayrıntı

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün Gaziantep'i hedef alan saldırılarından sonra yapılan obüs atışlarında mermilere şehit küçük hasan ile Ayşenur Öğretmen'İn adları yazıldı.

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni hedef alan hain terör örgütü 6 masum sivilin ölümüne neden olmuştu. Kanlı saldırının ardından yapılan çalışmalarla Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri Pençe Kılıç Harekatı ile tek tek vuruldu.

Büyük darbe alan PKK bu kez de güney sınırlarının ötesinden ateşledikleri roketlerle yine sivilleri vurdu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen roketler 2 kişinin şehit olmasına neden oldu.

Misli ile karşılık verildi

İlçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Hayatını kaybedenlerin isimleri mermiye yazıldı

Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.

Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.