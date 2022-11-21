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Hemen e devlet'e girip kontrol edin! Kendi evinizden bile olabilirsiniz

Hemen e devlet'e girip kontrol edin! Kendi evinizden bile olabilirsiniz

Aman dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. E-Devlet’teki tapu ile ilgili çok küçük ama bir o kadar da önemli bir detay ortaya çıktı. Uzmanlar üzerinde tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu bilgiyi E-Devlet üzerinden güncellenmesi gerektiği konusunda uyardı.

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Dolandırıcıların tapudaki büyük oyununa E-Devlet’teki çok önemli bir değişiklikle engel olunabileceği öğrenildi. Uzmanlar üzerinde tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu bilgiyi E-Devlet üzerinden güncellenmesi gerektiği konusunda uyardı. Aksi halde kimlik bilgilerinize ulaşan dolandırıcılar haberiniz olmadan evinizi bile satabilir. İşte e-devlet üzerinden tapu bilgilerinde yapmanız gereken o güncellemenin detayları…

Dolandırıcıların akıl almaz yöntemleri ile milyonlarca liralık borca girebileceğiniz gibi elinizdekinden de olma ihtimaliniz çok yüksek. Geçtiğimiz aylarda arsa sahibi kılığına girerek arsa satışı yapmak isteyen dolandırıcılar son anda yakalanmıştı. Uzmanlar bu olay üzerine e-Devlet’e yapılacak bildirim ile dolandırıcılığın gerçekleşmeden haberinizin olmasının mümkün olduğunu belirtti.

E devlet'ten çok önemli kolaylık

Kimlik bilgilerimiz hemen hemen neredeyse birçok yerde bulunuyor. Alışveriş yaparken hatta kargo gönderirken bile kimlik bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu da sonu gelmeyen dolandırıcılık olaylarına kapı aralıyor. Ancak e-Devlet’te yapacağınız hayat kurtaran küçük bir değişiklikle tüm bunların önüne geçmek mümkün. Bunun karşılığında hiçbir ücret ödemeniz ya da tapu dairesine gitmenize de gerek yok.

E- devlet'e tapu telefon bilgilerini yazın 

Yapılması gereken şey ise çok kolay. E-Devlet’e girip arama butonuna ‘tapu telefon bilgileri’ yazmanız yeterli. Karşınıza gelen ekranda ‘Tapu sisteminde daha önce kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır’ uyarısı görüyorsanız tehlike altındasınız demektir. Ekranda görünen ‘telefon numarası kaydet’ seçeneğine tıklayarak bilgilendirme metnini onaylamanız ve telefon numaranızı eklemeniz gerekiyor.

Telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrana girerek kayıt işlemini tamamlıyoruz. Bunları yapmanız halinde artık tapuda sahte kimlik ve sahte vekalet ile adınıza en ufak bir başvuru yapıldığında telefonunuza mesaj gelecektir.

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