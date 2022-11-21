Kimse bunu beklemiyordu! Twitter iPhone'lardan kaldırılacak mı?

Apple'ın kilit üyesinden sürpriz bir hamle geldi. App Store ve Apple Etkinliklerini yönetmekten sorumlu Apple üyesi olan Phil Schiller Twitter hesabını kapattı. Phil Schiller'ın Twitter hesabını kapatmasının nedeni henüz öğrenilemezken, bu konuyla ilgili bir teori hakkında konuşulmaya başlandı. Eğer bu senaryo gerçek olursa Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter App Store'dan, dolayısıyla iPhone'lardan kaldırılabilir.

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Elon Musk'ın şirket içinde attığı adımlar sayesinde şu sıralar oldukça gündemde. Yapılan işten çıkarmalar, edilen istifalar derken, Twitter, bundan sonra nasıl adımlar atacağı en çok merak edilen sosyal medya platformlarından da biri olmuş durumda. Aynı zamanda bazı kullanıcılar da Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ve geldiği gibi bazı hesapları yeniden aktifleştirmesine tepki gösterdi. Hatta hesaplarını kapatanlar bile oldu. Ancak dün nedeni kesin olarak öğrenilememiş bir şekilde hesabını kapattığı fark edilen bir isim gündemi fazlasıyla meşgul etmeyi başardı. O isim, Apple'ın üst düzey isimlerinden biri olan Phil Schiller'dı.

Phil Schiller Twitter hesabını kapattI

Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, pazar günü bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapattı. Kullanıcılar Phil Schiller'in kullanıcı adı olan '@pschiller'ı aradıklarında, karşılarına "bu hesap mevcut değil" uyarısı çıkıyor.

Phil Schiller, Twitter'da yaklaşık 265,8 bin takipçiyle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahipti. Schiller hesabını Apple'ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullanıyordu.

Neden kapattı

Schiller'in hesabı neden kapattığıyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Elon Musk'ın Twitter'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Twitter'ın birçok değişikliğe uğraması Schiller'in böyle bir karar almasına yol açmış olabilir. Başka bir tahmin ise ilginç bir teoriyi mercek altına alıyor.

O teoriden bahseden isim ise Bloomberg yazarı Mark Gurman oldu. Gurman, attığı bir tweet'te Apple/Google'ın Twitter'ı içerik denetleme sorunları nedeniyle veya Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı bir senaryonun var olduğunu söyledi. Gurman buna ek olarak, "Özellikle, Apple'ın App Store şefinin yeni Twitter hakkında ne düşündüğünü artık biliyoruz" dedi.

Bugünleri de mi görecektik?

Bu noktada, Phil Schiller'in Apple'ın App Store ve Apple Etkinliklerini yönetmekten sorumlu üyesi olduğunu tekrar belirtmekte fayda var.

Twitter App Store'dan, dolayısıyla iPhone'lardan kaldırılabilir

Öte yandan Gurman'ın paylaştıkları ilk olarak "Twitter, iPhone'lardan kaldırılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak her iki taraftan da bu yönde henüz bir adım atılmadığını, Twitter'ın hala App Store'da yer aldığını ve hala iPhone'lara indirilebildiğini belirtelim. Buna ek olarak, her iki tarafta bu iddialara karşılık bir açıklama da yapılmış değil. Yine de milyonlarca kişinin kullandığı Twitter'ın uygulama mağazalarından kaldırılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemek gerek.