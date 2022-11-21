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Karkamış saldırısı! Ölen çocuk Hasan Karataş CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni çıktı

Karkamış saldırısı! Ölen çocuk Hasan Karataş CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni çıktı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda biri çocuk, biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni Hasan Karataş olduğu ortaya çıktı. Küçük hasanla birlikte amcasının hamile eşi de hayatını kaybetti.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Saldırıda biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

Hasan'ın hamile yengesi de öldü

Mahir Polat, Odatv'ye yaptığı açıklamada, bölgeye gitmek üzere yola çıktığını ifade ederek, “Hasan Karataş henüz 5 yaşındaydı. Amcamın torunu. Yeğenim oluyor. Evin bahçesinde oyun oynarken roket düşüyor. Çocuğun amcasının eşi yani yengesi hamileydi. Roket düşmesi sonucu o da hayatını kaybetti. Biz bir grup milletvekili olay yerine incelemeye gidiyoruz. Yaralıları ziyaret edeceğiz.” dedi.

Ayşegül Algan öğretmen de şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden 3 kişiden birisinin çocuk, birinin de öğretmen olduğunu açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatını kaybeden öğretmenin isminin Ayşegül Algan olduğunu açıkladı.

Vali Gül saldırının son bilançosunu açıkladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, hain saldırıda toplam 10 yaralı bulunduğunu ve 3 kişinin şehit olduğunu söyledi. Vali Gül, "TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. Toplam 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu anki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz. Şu anda toplamda 10 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

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